Tchad : le nouveau chef de village Etena 1, Manassé Andigué, intronisé à Koundoul

La cérémonie a été présidée par le sultan de Madiagoh, Moumin Mahamat Moumin et le sous-préfet de Koundoul, Mahamat Ibrahim Adam.



Manassé Andigué Tchirouie est désormais installé comme chef du village d'Etena 1. Par décision du 30 août 2021, le sous-préfet Mahamat Ibrahim Adam a nommé et confirmé la désignation du chef de village.



"Cette nomination ne date pas d'aujourd'hui mais depuis nos ancêtres, en l'occurrence Papa Mahamat Moumin qui a bien mis Manasse comme chef de village. Aujourd'hui, nous sommes présents pour la nomination", a déclaré le sous-préfet.



Mahamat Ibrahim a exhorté le chef de village Etena 1 à être à la hauteur pour résoudre les problèmes de la population.



Après la cérémonie d'intronisation, Manassé Andigué Tchirouie a confié que la responsabilité de chef de village n'est pas chose facile. Il a exhorté la population à l'aider et s'est dit prêt à la défendre au prix de sa vie et la servir en toute circonstance.



Des danses folkloriques de plusieurs communautés ont marqué la cérémonie d'intronisation.