Tchad : le nouveau chef de village du Forah dans la sous-préfecture de Baro prend le trône

La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de canton Migami, Hamza Ahmat Mahareb, ainsi que d'autres personnalités distinguées qui ont tenu à témoigner leur soutien au nouveau chef villageois. L'événement a revêtu une importance particulière pour la communauté locale qui a suivi avec attention chaque étape menant à cette nomination.



Dans son mot prononcé lors de cette occasion spéciale, le chef de canton Migami a tout d'abord félicité chaleureusement M. Animer Djabo pour sa désignation en tant que chef de village Forah. Il a souligné l'importance cruciale du rôle qu'il allait assumer au sein de sa communauté et lui a rappelé les missions qui lui incombent désormais.



Le Chef Migami n'a pas manqué non plus d'offrir des conseils avisés à son protégé afin qu'il puisse accomplir ses tâches avec succès et efficacité. Il lui a rappelé l'importance primordiale du respect des coutumes et traditions locales ainsi que celle d'être à l'écoute des besoins et préoccupations des habitants.



Cette installation marque un nouveau chapitre dans la vie communautaire du village Forah. Le rôle du chef ne se limite pas seulement aux aspects administratifs mais englobe également une responsabilité sociale importante. En tant que figure centrale au sein de la société locale, le chef est chargé d'unifier sa communauté autour des valeurs communes tout en veillant à son développement économique et social.