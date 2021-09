Tchad : le nouveau coordonnateur de la police judiciaire installé

Le général de brigade Ngarhorgomti Elie Memhodjitolngar, par ailleurs coordonnateur sortant, a pu rendre ce corps opérationnel mais affirme qu'il reste beaucoup à faire.



Le nouveau coordonnateur, le général de brigade Ingai Djimet Barka, a remercié les autorités d'avoir porté leur choix sur sa personne. Le nouveau coordonnateur a assuré qu'il continuera l'œuvre de son prédécesseur. Il s'est dit conscient de la tâche de la police judiciaire dont la mission est de travailler sous le contrôle des magistrats.



Pour le ministre de la justice, Mahamat Ahamad Alhabo, la coordination générale de la police judiciaire doit être un organe des professionnels et son personnel excessivement compétent, maitrisant l'art de l'enquête, l'art de la rédaction et l'art de présenter devant les magistrats les preuves irréfutables nécessaires pour une justice équitable des justiciables. "La police judiciaire est la porte de justice", a-t-il souligné.



La mission de la police judiciaire est d'assurer le respect des lois, règlements et contribuer au maintien de l'ordre.