Tchad : le nouveau délégué de la police du Batha installé

Le gouverneur de la province du Batha a procédé ce samedi à Ati, à la passation de service entre les délégués sortant et entrant de la police du Batha.



Par message n° 5 du 14 juillet 2021 signé par le ministre de la Sécurité publique, une permutation est effectuée entre le délégué provincial de la police du Batha et celui du Sila.



Nasour Bouyé Mahamat, chef secteur de surveillance du territoire d'Ati, représentant le délégué sortant Ouangrebelle Taokamla, a fait le bilan des activités menées pendant un laps de temps à la tête de la délégation provinciale de la police du Batha.



Le représentant du délégué provincial sortant du Batha a souligné que l'administration est une continuité. Il a demandé à ses collaborateurs, chefs de services, officiers subalternes et gardiens de la paix relevant de cette délégation de faire preuve de bonne collaboration avec le nouveau délégué.



Installant officiellement le nouveau délégué, le gouverneur Djimta Ben-Dergo a demandé à Ali Haguar Kirdi d'avoir un esprit ouvert afin de faire comprendre l'importance de l'action gouvernementale en matière de sécurité et recueillir les doléances et préoccupations afin de les transmettre à la hiérarchie.



Le gouverneur a attiré l'attention de nouveau délégué sur la gestion rigoureuse du personnel et du matériel, le respect de l'autorité de l'État et le respect de la hiérarchie.



Le nouveau délégué provincial de la police du Batha s'est engagé à assurer la sécurité de la population.