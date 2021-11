Tchad : le nouveau délégué des Finances du Ouaddaï installé

Le préfet du département de Ouara, Diro Noki Abdoulaye, a installé le nouveau délégué des Finances et du Budget du Ouaddaï dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie a eu lieu au courant de la semaine au gouvernorat, en présence des responsables civiles de la place.



Nommé par décret N°626 du 19 octobre 2021, le nouveau délégué des Finances et du Budget, Youssouf Nassouri Angata, remplace à ce poste Ali Ahmat Senoussi, après avoir passé un an et 3 mois à la tête de la délégation provinciale des Finances du Ouaddaï. Dans son discours bilan, le délégué sortant, Ali Ahmat Senoussi qualifie son séjour à la tête de la délégation de très positif. Cependant, il a exhorté ses proches collaborateurs de grader le même élan, afin d'aider son successeur.



En installant le délégué entrant des Finances, le préfet du département de Ouara, Diro Noki Abdoulaye a salué le travail abattu par le délégué sortant, avant de rappeler les missions assignées au nouveau délégué qui consiste à coordonner, contrôler, superviser et de suivre toutes les activités financières dans la province.



Le nouveau délégué des Finances et du Budget du Ouaddaï Youssouf Nassouri Hangata a tout d'abord adressé ses sincères remerciements aux plus hautes autorités du pays, pour la confiance placée à sa modeste personne en le confiant la gestion de la délégation des Finances du Ouaddaï. Il entend œuvrer pour apporter sa contribution dans le recouvrement des recettes de la province. Il a enfin demandé le concours des uns et des autres, pour atteindre son objectif. La signature des procès-verbaux entre les deux délégués, a mis un terme à la cérémonie.