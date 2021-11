Tchad : le nouveau délégué des finances du Kanem installé

Nommé par décret n°626 du 19 octobre 2021, Abdelkerim Touka Haliki a été installé à son nouveau poste en qualité du délégué des finances et du budget du Kanem, remplaçant Mme. Mbaï-Aoussem Tourkounda Nelem Nadiassem.



Selon la déléguée sortante, après 13 mois passés à la tête de la délégation des finances du Kanem de la période d'août 2020 à octobre 2021, toutes les recettes confondues réalisées s'élèvent à 8.485.931.595 Fcfa.



Le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a souhaité un bon départ à l'ancienne déléguée et a exhorté le nouveau délégué au respect des règles de travail et de ses collaborateurs.



La cérémonie a pris fin avec la signature d'un procès verbal