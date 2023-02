Tchad : le nouveau délégué provincial de la Santé de la Tandjilé installé

La cérémonie d’installation du nouveau délégué provincial de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé s’est déroulée ce 09 février 2023 à Laï.



C’est le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, qui a présidé ladite cérémonie en présence de l’inspecteur technique du ministère de la Santé publique et de la Prévention.



Après 8 mois d’intérim à la délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé, Dr Adjibera Jean Baptiste a été confirmé délégué à ce poste. Ceci à travers un décret présidentiel No 0061 du 23 janvier 2023.



A cette occasion, l’inspecteur technique du ministère de la Santé publique Mahamat Ismaël Ospu a rappelé les prérogatives de ce dernier. Entre autres, l’élaboration et la mise en œuvre des activités sanitaires, la coordination et le suivi des activités sanitaires des districts, la formation des agents, etc.



Dans son discours d’installation, le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, a tout d’abord félicité le nouveau délégué, avant de demander aux différents chefs des services déconcentrés de l’Etat, d’avoir une collaboration agissante avec le patron de la santé, pour la réussite de sa mission.



Bachar Brahim Abakar ajoute qu’il veillera personnellement au suivi de cette délégation, et son soutien ne leur fera point défaut.



Installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau délégué provincial de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé, Dr Adjibera Jean Baptiste, a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance renouvelée en sa modeste personne. Il a promis ne pas trahir cette confiance.