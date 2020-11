Tchad : le nouveau directeur de la Maison de la culture de Pala prend ses fonctions

Tchindebbe Bardjio est installé dans ses fonctions par le préfet du département de Mayo Dallah. Il est nommé par décret n° 2031 du 8 octobre 2020 en tant que directeur de la Maison de la culture de Pala.



Tchindebbe Bardjio se dit très heureux de sa nomination à la tête de cette structure d'encadrement des jeunes. Pour lui, son installation tombe à pic car le mois de novembre est choisi comme une période de Lecture.



Dans son message, il invite le grand public et principalement les jeunes à s'intéresser à la lecture et surtout à fréquenter la Maison de la culture de Pala pour découvrir son potentiel et mettre en valeur son fond documentaire. Le nouveau patron de cette structure des jeunes, a l'ambition de faire de cette Maison un lieu de loisirs et de connaissances de toute la jeunesse.