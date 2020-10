Tchad : le nouveau gouverneur de la Tandjilé, Bourdanet Waguing, installé dans ses fonctions

Le directeur général du ministère de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Goundoul Vikama, a installé officiellement ce samedi 24 octobre 2020 à Laï, le nouveau gouverneur de la Tandjilé.La gestion de la province est désormais confiée à Bourdanet Waguing, nommé par décret n° 1996 du 1er octobre 2020 Passant la main à son successeur, le gouverneur sortant Ndimabeal Boyalngar Gaucher a souligné que la Tandjilé est une zone agro-sylvo-pastorale mais elle se trouve fortement enclavée, ce qui bloque son développement.Ndimabeal Boyalngar Gaucher n'a pas manqué d'énumérer les maux qui minent la province. Il s'agit entre autres des conflits agriculteurs-éleveurs, du vol de bétail, du viol des mineurs, de l'enlèvement des personnes contre rançon, de l'alcoolisme, du manque de moyens roulants et de l'abandon de poste par certains agents de l'État.Le gouverneur sortant ajoute que certains individus s'auto-proclament chef de village ou chef de canton.Dans son discours d'installation, le directeur général de l'Administration du territoire, Goundoul Vikama, représentant le ministre, a demandé au nouveau patron de la province de veiller au maintien de l'ordre public et à la sécurité de toute la province. "La Tandjilé qui était un havre de paix, est devenu aujourd'hui un plateau de conflits. Vous devez également promouvoir la paix sociale entre les communautés, la bonne collaboration entre les autorités administratives, traditionnelles et les chefs militaires", a-t-il indiqué.Installé dans ses fonctions, le gouverneur entrant Bourdanet Waguing a remercié le Président de la République, le maréchal du Tchad Idriss Deby Itno pour la confiance placée en sa modeste personne en le nommant à la tête de la Tandjilé. Il promet de se mettre résolument au travail afin de relever les défis qui l'attendent.