Tchad : le nouveau gouverneur de la province du Guéra prend fonction

Adoum Fortei Amadou, nommé par décret n° 3110 du 5 octobre 2022, remplace Sougour Mahamat Galma. Le gouverneur entrant a occupé des hautes fonctions dans l'administration publique et territoriale, notamment le poste de gouverneur sous la présidence du maréchal Idriss Deby.



Le gouverneur sortant, Sougour Mahamat Galma, est appelé à d'autres fonctions après un an et trois mois à la tête du Guéra.



Ces derniers mois, des conflits intercommunautaires ont mis à rude épreuve la cohabitation pacifique entre les populations dans le département de Mangalmé, a indiqué le gouverneur sortant. Ce changement est "essentiellement motivé par le souci de garantir la paix et la sécurité des biens et des personnes", a complété le ministre Mahamat Bechir Cherif.