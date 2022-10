Tchad : le nouveau gouverneur du Guéra rencontre et instruit les autorités administratives

Les préfets, les sous-préfets et les chefs des forces de défense et de sécurité ont pris part à la rencontre. Les évènements de Mangalmé n'ont pas été occultés.



Le gouverneur a instruit toutes les unités des forces de défense et de sécurité de travailler avec plus de discipline et d'esprit de citoyenneté. Il a donné des orientations pour le bon fonctionnement de l'administration dans la province.



Adoum Fortei Amadou a demandé à chaque responsable de jouer son rôle, dans l'entente, la franche et étroite collaboration, ainsi que le respect de la hiérarchie.