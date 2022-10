Tchad : le nouveau gouverneur du Kanem, le général Brahim Mahamat Seïd installé

La cérémonie de passation de service à la tête du gouvernorat du Kanem a eu lieu ce 13 octobre 2022, à la place de l'indépendance de Mao, en présence de plusieurs officiels.



Nommé par décret n°3110 du 5 octobre 2022, le général Brahim Mahamat Seid, remplace le général Ousman Brahim Djouma. Il a passé un an et quelques mois à la tête du Kanem. Le général Brahim Mahamat Seïd a été installé par le secrétaire général du ministère de l'Administration du territoire, Mahamat Adoum Idriss.



Le gouverneur sortant, le général Ousman Brahim Djouma, a remercié la population du Kanem en général, et celle de Mao en particulier, pour leur accompagnement durant l'exercice de ses fonctions.



Il a demandé à son successeur de continuer dans le même élan. Installant officiellement le nouveau gouverneur, le secrétaire général du ministère de l'Administration du territoire lui a demandé de veiller à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'à la cohabitation pacifique.



Le nouveau gouverneur, le général Brahim Mahamat Seid, a remercié les plus hautes autorités qui lui ont confié cette tâche, et a demandé à la population du Kanem de les aider.



Un vêtement traditionnel, et des attestations de reconnaissance, ont été remis par le Sultanat, l'association des jeunes engagés pour le développement du Kanem et les délégués provinciaux au gouverneur sortant. La cérémonie a pris fin par la signature du procès-verbal.