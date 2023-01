Tchad : le nouveau gouverneur du Kanem rencontre les chefs administratifs et les forces de sécurité

L'objectif de ces entretiens était de s'assurer de la bonne collaboration entre les différentes parties pour garantir la bonne marche de l'administration dans la région.



Dans l'après-midi, la cérémonie de prise de contact a eu lieu au gouvernorat, où le gouverneur Jogoï a rencontré les préfets des départements, les sous-préfets et les responsables des forces de défense et de sécurité de la région. Il a insisté sur l'importance de la sécurité des personnes et de leur bien, et a demandé leur collaboration pour garantir un fonctionnement efficace de l'administration.



Le gouverneur Jogoï a également annoncé qu'il organiserait d'autres rencontres avec les autres couches de la population dans les jours à venir, pour écouter les préoccupations et les besoins de la population et s'assurer que toutes les parties travaillent ensemble pour le bien de la région. Avec cette prise de contact, le gouverneur Jogoï a donné le ton pour une collaboration efficace et une administration efficace de la province du Kanem.