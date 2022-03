Tchad : le nouveau gouverneur du Logone Oriental installé

Une cérémonie de passation de service a eu lieu entre les gouverneurs entrant et sortant de la province du Logone Oriental ce 07 mars 2022. C'est à l'issu de cette cérémonie que le nouveau gouverneur de la province du Logone Oriental, le général Ramadan Erdoubou Dougourou a été officiellement installé dans ses fonctions.



La cérémonie a été pilotée par le secrétaire général du ministère de l’Administration du territoire, Mahamat Adoum Idriss. Elle a vu la présence des différents chefs des services déconcentrés de l’Etat.



Empêché pour des raisons administratives, l’actuel directeur général de la police par ailleurs gouverneur sortant du Logone Oriental, Moussa Haroun Tirgo, s’est fait représenté par le secrétaire général de la province Ngana Djékila.



Celui-ci a dans son intervention présenté au nouveau gouverneur la province et a évoqué des préoccupations d’ordre sécuritaire à cause des frontières camerounaise et centrafricaine. Installant le nouveau gouverneur; le secrétaire général du ministère de l’Administration du territoire, Mahamat Adoum Idriss, a signifié que le nouveau patron du Logone Oriental est un homme pétri d’expérience dans le domaine de l’administration. Il a demandé à tous de l’aider dans sa mission afin d’œuvrer pour la quiétude et la paix, vœux chers des autorités de transition.



Le gouverneur entrant Ramadan Erdoubou Dougourou, quant à lui, a exprimé ses reconnaissances aux plus hautes autorités du pays pour la confiance renouvelée en lui. Il a invité ses désormais collaborateurs au respect de la hiérarchie et à la ponctualité au travail.