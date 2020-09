Tchad : le nouveau gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Saline, installé dans ses fonctions

Après 15 mois de fonctions à la tête du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou passe le bâton de commandement à Hassan Saline, nommé gouverneur de la province.



Le passage de témoin a eu lieu ce jeudi 17 septembre 2020 au gouvernorat. C'est le directeur général du ministère de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales, Vikama Ngoundoul, qui a présidé la cérémonie.



A la cérémonie, le représentant du gouverneur sortant Yacoub Barka, après avoir fait le bilan de la gestion dans le Mayo Kebbi Ouest, a déploré les multiples cas d'enlèvements de personnes contre rançons qui dit-il est politisé.



Les conflits agriculteurs-éleveurs, les conflits intercommunautaires et autres actes barbares secouent le Mayo Kebbi Ouest. Le directeur général du ministère de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales, Vikama Ngoundoul, dans son discours, a exhorté le nouveau gouverneur Hassan Saline de maintenir l'ordre et la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province.



Avec quelques cas de Covid-19 enregistrés dans le Mayo Kebbi Ouest, le directeur général a demandé à Hassan Saline de faire respecter les mesures gouvernementales contre cette pandémie.



Nommé par décret n° 1583 du 20 juillet 2020, Hassan Saline s'engage à oeuvrer pour le développement du Mayo Kebbi Ouest. Il tire la sonnette d'alarme sur le phénomène d'enlèvements de personnes contre rançons qui prend une tournure négative avec des morts d'hommes.



En tant que gouverneur, il promet de prendre les mesures adéquates pour éviter la propagation de la Covid-19.



La cérémonie s'est déroulée en comité restreint, à la résidence du gouverneur, dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus. Les délégués et chefs de services déconcentrés de l'État dans la province ont pris part à l'évènement.



La cérémonie a été reportée à plusieurs reprises depuis le mois de juillet dernier.