Tchad : le nouveau gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoube Pafalet, installé

C'est le secrétaire général de de la province, Sadik Abdraman Kathir, qui a représenté le gouverneur sortant Hassan Saline lors de la de passation de service.



Les grands maux au Mayo Kebbi Ouest sont l'enlèvement de personnes contre rançons, les conflits fonciers et les conflits intercommunautaires. Ces phénomènes sont signalés comme des défis à relever par le nouveau gouverneur.



Plus d'un an, c'est la durée de gestion de Hassan Saline au Mayo Kebbi Ouest. Il met à son actif la réduction des cas d'insécurité et la lutte contre la Covid-19.



Le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Béchir cherif Daoussa, demande au nouveau gouverneur de s'engager dans la lutte contre les multiples maux de la province.



C'est par le décret n°618 du 15 octobre 2021 que Zilhoube Pafalet Pataïdang est nommé gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest. Le nouveau gouverneur a servi dans cette province il y a trois ans comme commandant de la Légion de gendarmerie n°17.