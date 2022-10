Tchad : le nouveau gouverneur du Ouaddaï promet de servir loyalement la population

"La raison de notre présence ici est de servir loyalement. Je n'accepterai jamais, quelles que soient les circonstances, qu'il y ait des abus, des violences", a assuré Bachar Ali Souleymane.



Les priorités du gouverneur seront axées entre autres sur la sécurité des personnes et des biens, le renforcement de la cohabitation pacifique entre toutes les composantes de la population du Ouaddaï, l'instauration d'un climat de paix et de sécurité, ainsi que le soutien aux initiatives locales et aux programmes de développement.



La lutte contre les déperdition des recettes de l'État et la dégradation de l'environnement seront également au centre des actions du gouverneur.