Tchad : le nouveau gouverneur du Rotary club, Saleh Kebzabo, va combattre la poliomyélite

Dans le cadre de ses activités marquant le début de l'année rotarienne, une soirée de gala de passation de charges, a été organisée samedi dernier à l'hôtel Radisson Blu, en l'honneur du nouveau gouverneur du district 9150 du Rotary club, Saleh Kebzabo qui succédé au Burundais Pierre Haviarimanah.



En effet, élu par ses pairs rotariens pour une durée d'un an, Saleh Kebzabo vient avec un thème intitulé, « Créons de l'espoir dans le monde ». Plusieurs autres rotariens, venus des dix pays que comporte le district 9150, ont assisté à la cérémonie. Dans son intervention, le gouverneur entrant a d'abord expliqué ce que c'est que le Rotary club, tout en déclinant ses actions et ses objectifs.



Selon Saleh Kebzabo, « on adhère au Rotary parce qu'on est une personne de bonne volonté, avec des personnes qui aiment assister et aider les autres, qui sont auprès des plus démunis. Les rotariens, c'est ce que vous voyez là, ce n’est pas autre chose. N’ayez pas des idées comme quoi, on va vous tourner la tête, tout ce que nous faisons, c'est pour aider les plus démunis tout simplement ».



Pour lui, il y a quelques étapes à franchir pour devenir gouverneur, et qu'il faudra parcourir jusqu'à au moins trois ans. Il affirme que son programme consiste d'abord à travailler pour le renforcement du Rotary au Tchad, et a ensuite indiqué qu'il est appelé à mobiliser 500.000 dollars américains, à travers les cotisations de ses pairs rotariens, afin de combattre la poliomyélite, dont son programme de lutte est l'œuvre du club Rotary International.



Il n’a pas manqué de rendre un hommage au président de Transition qui a fait un don de 125 000 dollars américains à la délégation du Rotary International qui s'était rendue à Ndjamena l'année dernière. « En la matière, on est que quelques-uns au Tchad, pas très nombreux malheureusement parce qu'on ne sera jamais suffisamment nombreux pour cela.



Mais vous êtes nombreux ce soir, je suis sûr qu'après cette soirée, beaucoup deviendront rotariens », affirme -t-il, d'un air décontracté. Saleh Kebzabo appelle les uns et les autres à se départir de toutes les considérations subjectives dont sont victimes les rotariens. « Venez nous rejoindre au Rotary car c'est l'union des gens de bonne volonté qui veulent aider les plus démunis », a-t-il indiqué.



Il a rappelé les nombreuses réalisations du Rotary club au Tchad, notamment la réalisation des forages, la fourniture des kits scolaires et médicaux, la construction d'écoles.