Tchad : le nouveau gouverneur du Sila promet la sévérité avec les "ennemis de l'Etat"

Le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, a installé ce dimanche 26 mai, à Goz-Beida, le nouveau gouverneur de la province de Sila dans ses fonctions. Ahmat Hissein Mougouni remplace à ce poste Issakha Malloua Djamous qui a fait six mois de fonctions à la tête de la province.Dans son discours, le gouverneur sortant, Issakha Malloua Djamous, a mis l'accent sur les défis sécuritaires et socio-sanitaires dans la province. Pour sa part, le nouveau gouverneur, nommé le 18 avril dernier , a promis d'être "exigeant et sévère avec les ennemis de l'Etat.""Je vous appelle à une prise réelle de conscience devant vos responsabilités, en vous assumant pleinement nuit et jour de manière à faire sentir à nos concitoyens l'existence d'une véritable autorité de l'Etat. Vous userez de toute votre autorité pour faire appliquer la loi", a déclaré le ministre Mahamat Abali Salah.D'après lui, "c'est surprenant que sur cette partie du grand Ouaddaï, connue pour sa ferveur dans la religion, les gens s'entretuent surtout en un mois saint de Ramadan". Il a demandé "à tous les oulémas, les imams et autres personnes ressources de réfléchir".Mahamat Abali Salah s’est ensuite rendu dans le département d’Abdi pour l’installation de l’équipe de la commission de désarmement mise en place le mardi 21 mai. Le ministre a supervisé la saisie des armes et l’arrestation d’une cinquantaine de personnes impliquées dans les récents conflits intercommunautaires.