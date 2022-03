Tchad : le nouveau ministre de la santé donne des orientations à ses équipes

Le premier groupe reçu ce matin est constitué des secrétaires Genreux, inspecteurs généraux et techniques, les directeurs généraux et leurs adjoints et les conseillers.



Le ministre a rappelé la nécessité d’œuvrer sans relâche pour renforcer le système de santé dont les difficultés sont connues de tous les cadres.



Dr. Abdel-madjid Abderahim a mis l’accent ensuite sur l’importance de partage d’informations, l’accomplissement des tâches selon les principes, la collégialité et la confiance mutuelle.



Pour relever les immenses défis, l’apport des partenaires du Tchad est important a expliqué le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale.



Le secrétaire général Dr. Ismael Barh Bachar a invite chacun à s’assumer et à apporter le soutien nécessaire pour le succès de cette action collective.



D’autres responsables sont intervenus pour parler de leurs attentes dans le but de mieux faire leur travail.



Le secrétaire d’État a la Santé publique et a la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi, a demandé aux responsables rencontrés de respecter la hiérarchie, de traiter les dossiers avec fluidité, célérité et de travailler en équipe tout ayant à l’esprit l’observance stricte de prérogatives.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a rappelé l’utilité de se remettre en cause pour s’autocritiquer afin d’améliorer les actions. Dr. Abdel-madjid Abderahim a demandé à ses collaborateurs d’assurer le suivi et le contrôle des tâches confiées pour mener à bien les activités.



Le ministre a indiqué que les œuvres entreprises par son prédécesseur doivent être pérennisées, capitalisées et consolidées afin d’offrir des services de qualité aux patients. Dr. Abdel-madjid Abderahim n’a pas occulté l’amélioration des conditions de travail mais également la gestion rationnelle des ressources allouées pour le bon fonctionnement des services. Il a attiré l’attention de tous sur l’obligation des résultats.