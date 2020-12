Tchad : le nouveau préfet d'Abougoudam installé au Ouaddaï

Le département d'Abougoudam, dans la province du Ouaddai, a un nouveau préfet. En effet, Aboubakar Khabach Houlou a été installé officiellement par le gouverneur de la province du Ouaddai, le général Brahim Seid Mahamat.

A cette occasion, le préfet sortant, Mahamat Hamid Khamis, a fait le bilan de ses activités durant les 15 mois de son règne à la tête dudit département. Le préfet sortant a remercié tous les chefs de cantons, féeriques et les forces de défense et de sécurité qui l'ont aidé pendant l’exercice de ses fonctions dans le département d'Abougoudam. « Depuis l'avènement de l'État d'urgence, nous avons récupéré des armes à feu avec les civils pour le bon fonctionnement de la société, puisque la sécurité des personnes et de leurs biens est garantie par l'État », a t-il indiqué. Il a évoqué la question du vivre ensemble et demandé aux uns et aux autres, de travailler aux côtés du nouveau préfet, pour l'accomplissement de sa mission.



Prenant la parole, le préfet entrant du département d'Abougoudam, Aboubakar Khabach Houlou a remercié les plus hautes autorités du pays, pour la confiance accordée à sa modeste personne, en le nommant le préfet du département d'Abougoudam. Installant officiellement le nouveau préfet du département d'Abougoudam Aboubakar Khabach Houlou, le gouverneur de la province du Ouaddai, le général Brahim Seid Mahamat a rappelé que le promu est un cadre de l'État, titulaire d'un Master 2 en Gestion des Déchets, obtenu à l’Académie des sciences de Khartoum (Soudan) en 2017. Le général Brahim Seid Mahamat a demandé à la population d'obéir en tout ce qu'il leur demande dans l'intérêt du service.



Pour sa part, le premier magistrat de la province du Ouaddai a rappelé l'obligation de s'atteler sur la lutte contre la circulation d'armes illégalement détenues par les civils et le phénomène du grand banditisme ; la restauration de l’autorité de l'État ; la cohabitation pacifique entre les différentes communautés ; l'amélioration constante des recettes de l'État pour accompagner le Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, dans son vaste programme de faire le Tchad, un pays émergent à l'horizon 2030.