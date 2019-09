Tchad : le nouveau préfet de Djourouf Al Ahmar installé à l'Est

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a installé vendredi à Amdam, le nouveau préfet du département de Djourouf Al-Ahmar, au cours d’une cérémonie de passation de service.



Le préfet sortant Rozi Bachar Issa cède son poste après un mois et 11 jours de fonctions à la tête du département.



Le préfet sortant a remercié les autorités pour leur appui et les orientations durant l’exercice de ses fonctions. Il a demandé à ses ex-collaborateurs de garder le même esprit d’équipe pour permettre au nouveau préfet de mener à bien sa mission.



Le gouverneur du Ouaddaï a rendu un hommage au préfet sortant et à l’ensemble des responsables du département pour les efforts fournis en matière de sécurité des personnes et des biens.



Il s’est réjoui du calme qui prévaut dans le département. « C’est le seul département qui n’a jamais connu de conflits intercommunautaires et éleveurs-agriculteurs », a-t-il indiqué.



Ramadan Erdebou a rappelé au préfet entrant les missions relatives au maintien de la paix et de la sécurité dans la zone.



Il a demandé un respect strict des mesures de l'état d'urgence qui prévaut dans la province du Ouaddaï. Il a également évoqué le recouvrement des recettes de l'Etat, le désarmement des civils et la protection de l'environnement.



Le nouveau préfet, Alchafi Issa Abbo a adressé ses remerciements aux autorités pour la confiance placée en lui. Il a indiqué qu'il compte sur le soutien de ses collaborateurs pour la réussite de sa mission.