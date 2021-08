Tchad: le nouveau préfet de Kaya installé

Nommé par décret N°211 du 04 août 2021, le nouveau préfet du département de Kaya, Hassan Abdramane, a pris service ce matin à Baga Sola, chef lieu du département de Kaya. Il remplace à ce poste Oumar Toubaye Sargoula, qui a passé 8 mois et 5 jours à la tête de ce département.



Officiant la cérémonie, le Secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, a salué la présence des invités qui ont pris part à cette rencontre. Ce sont entre autres les autorités administratives, civiles, militaires et des représentants des acteurs humanitaires.

Dans son intervention, le Sg a aussi félicité le préfet sortant pour ses nombreuses actions entreprises pour encourager le nouveau préfet à plus de dynamisme. Il lui a rappelé ses actes prioritaires qui sont focalisés sur la sécurité des personnes et de leurs biens, l’exécution de lois et règlements et le maintien de l’ordre public, car le département de kaya, à l’instar des autres départements de la province, mène une lutte sans merci contre la nébuleuse secte boko haram.



Dans son discours, le préfet sortant du département de Kaya, Oumar Toubaye Sargoulo, a tout d’abord présenté succinctement le département avant de passer au bilan de quelques réalisations phares qui sont la restauration de l’autorité de l’Etat, le règlement de conflit intra et extra communautaire et aussi l’amélioration de la situation sécuritaire.



Prenant la parole, le préfet entrant, Hassan Abdramane, a appelé ses collaborateurs à apporter leur pierre de contribution afin de relever les multiples défis qui leurs attend durant ce nouveau mandat.



La signature du procès verbal a mis un terme à la cérémonie.