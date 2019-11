Tchad : le nouveau préfet de Ouadi Rimé installé

Le gouverneur de la province du Batha, Alio Adoum Abdoulaye, a installé ce matin le nouveau préfet du département de Ouadi-Rimé dans ses nouvelles fonctions.



Après avoir passé 3 mois à la tête du département de Ouadi-Rimé, Yassir Bichara Saleh a passé le bâton du commandement à son successeur Al-Khalil Adoum Kory. Cette passation de charge au nouveau préfet a été faite par le secrétaire général du département de Ouadi-Rimé, Nesondo Nahari, assurant l'intérim du préfet sortant, après avoir présenté la carte postale du jeune département de Ouadi-Rimé.



Le secrétaire général a souligné que le département a une économie rudimentaire alimentée par les colporteurs et le marché du bétail. Il a attiré l'attention du nouveau préfet sur les problèmes de l'eau, du pâturage et des agriculteurs-éleveurs autour des points d'eau.



Installant le nouveau préfet, le gouverneur du Batha, Alio Adoum Abdoulaye, a rappelé les exigences de vivre l'ensemble, de cohabitation pacifique, de recouvrement des recettes ainsi que de protection de l'environnement.



Pour Alio Adoum Abdoulaye, la paix et la sécurité ainsi que la discipline doivent être les valeurs républicaines du nouveau préfet.



Le gouverneur a exhorté le chef de canton à collaborer avec le nouveau préfet pour le développement de leur département en particulier et celui du Tchad en général.



Le nouveau préfet du département de Ouadi-Rimé, Alkhalil Adoum Kory a sollicité le concours de tout un chacun pour accomplir cette noble mission. Il a remercié le plus hautes autorités du pays.