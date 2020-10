Tchad : le nouveau préfet de la Kabia prend ses fonctions

La passation de service entre les préfets entrant et sortant du département de la Kabia a eu lieu jeudi à Gounou Gaya, le chef-lieu de la Kabia, sous l’auspice du secrétaire général de la province de Mayo Kebbi Est.La préfète sortante Celine Passalet a officiellement passé le flambeau au préfet entrant Mahamat Brahim Abdraman au cours d’une cérémonie.Juste après son installation, le nouveau préfet du département de la Kabia -nommé par décret n° 1953 du 24 septembre 2020 - s'est rendu aussitôt à Gounou Gaskala, une localité située à 18 km de Gounou Gaya pour procéder au lancement officiel de la rentré scolaire 2020-2021 et la reprise des cours dans les classes intermédiaires.Le nouveau préfet de la Kabia, Mahamat Brahim, demande aux autorités traditionnelles et aux chefs religieux d’aider les agents de la CENI dans l'accomplissement de leurs taches.Par ailleurs, il exhorte la population à se faire recenser sur les listes électorales.À son retour de Gounou Gaskala, le préfet Mahamat Brahim, a lancé officiellement les activités de révision du fichier électoral dans sa circonscription administrative.