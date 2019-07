Tchad : le nouveau préfet du Batha ouest déterminé à "travailler nuit et jour"

Le nouveau préfet du département du Batha ouest, Fatimé Boukar Kossei, a appelé la semaine dernière ses collaborateurs à prendre leurs responsabilités dans l'accomplissement des devoirs et missions, indiquant que "si les autorités ont placé en (eux) leur confiance, c'est parce qu'elles attendent un résultat".



Au cours d'une rencontre avec des responsables militaires et administratifs, Fatimé Boukar Kossei a mis l'accent sur le respect de la hiérarchie, la ponctualité au travail, l'assiduité et la franche collaboration.



"Chacun doit prendre sa responsabilité et on doit vraiment travailler nuit et jour pour accomplir notre mission ensemble", a déclaré Fatimé Boukar Kossei.



D'après elle, "l'assiduité est un devoir qui s'applique, non seulement aux chefs de services, mais aussi à chacun des fonctionnaires affectés dans cette circonscription administrative, quel que soit sa position hiérarchique".



"Nous sommes censés réussir notre mission"



Fatimé Boukar Kossei a appelé à la fin des absences injustifiées et des congés répétés des fonctionnaires.



Elle a indiqué que les doléances qui lui sont remontées vont être consignées dans un rapport à l'issue de la rencontre.



Depuis sa prise de fonction, le nouveau préfet du Batha ouest multiplie les rencontres de prise de contact à Ati avec les différents responsables, leaders religieux et les couches socio-professionnelles.



Ce lundi, elle a rencontré les membres de l'association des sages du Batha avec qui elle a échangé sur les conflits qui minent la zone.



Fatimé Boukar Kossei a été nommée au poste de préfet au terme d'un décret du 10 juin dernier.