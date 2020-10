Tchad : le nouveau préfet du département du Guéra a été installé

"Monsieur le préfet du département du Guéra, je ne me fais aucun doute que vous mettrez à profit vos riches expériences pour conduire le département sur la voie de la paix et du développement. Néanmoins, je vous rappelle que vous devez veiller au respect de l'autorité d'État, de la hiérarchie par vos collaborateurs civils, militaires et sécuritaires, à la promotion de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés, au suivi des activités de développement et à la gestion efficace et efficiente des ressources de l'État", a déclaré le gouverneur Dago Yacoub.



Le choix porté en la personne de Annadif Abakar Alkhalil n'est pas fortuit, le gouverneur compte sur sa compétence et sa performance afin de mener à bon port le département du Guéra. Le gouverneur Dago Yacoub l'a installé et renvoyé à l'exercice de ses fonctions, tout en lui souhaitant plein succès dans l'accomplissement de sa mission.



Annadif Abakar Alkhalil a adressé ses remerciements au chef de l'État pour la confiance placée en sa personne.