Tchad : le nouveau président du TGI de Kélo prend fonctions

Le nouveau président du Tribunal de grande instance (TGI) de Kélo a été installé mercredi dans ses fonctions, au Palais de justice de Kélo.



Le président sortant du TGI, Gafabé Waguing, a présidé dans la salle d'audience, la cérémonie d'installation du président entrant du TGI, Dedjiena Ngarndogo.



La cérémonie a eu lieu en présence du préfet de département de la Tandjilé Ouest, Doud Souleymane Ousmane, du maire de la ville, et de plusieurs chefs de services militaires, administratifs, traditionnels et religieux.



Le nouveau président du TGI a été nommé par décret n° 209 du 17 Mars 2020. Le décret de nomination a été lu par le greffier en chef, Me Taha Abderazack.



Le procureur de la République près le TGI de Kélo, Saleh Hissein Arabi, a invité le président entrant du TGI à nouer une bonne relation avec les autorités traditionnelles, militaires et administratives en vue de bien mener les taches qui lui sont assignées.



Très ému, le président du tribunal sortant, Gafabe Waguing, a encouragé son successeur, avant de lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions.



Dedjiena Ngarndogo est nanti d'une licence en droit. Il a fait l'Ecole nationale d'administration et de la magistrature (ex-ENAM) et a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il est marié et père de quatre enfants.