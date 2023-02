Tchad : le nouveau président du Tribunal de grande instance d'Ati installé

La cérémonie d'installation du président du Tribunal de grande instance d'Ati, Allona Va Mangambi Emmanuel, s'est déroulée ce 3 février à Ati, en présence de nombreuses autorités administratives, militaires et religieuses ainsi que du personnel du tribunal.



Nommé par décret N°0081/PT/MJDH/2023 du 25 janvier 2023, Allona Va Mangambi Emmanuel est désormais le nouveau président du tribunal de grande instance d'Ati.



Après la lecture de l'acte de nomination par le greffier en chef, et la réquisition du procureur, Allona Va Mangambi Emmanuel a été déclaré président installé dans ses fonctions.



Des conseils pratiques ont été donnés au nouveau président, notamment sur le respect de la hiérarchie judiciaire et la collaboration étroite entre le parquet et la police judiciaire, condition nécessaire au bon fonctionnement du tribunal de grande instance d'Ati.