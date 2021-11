Tchad : le nouveau président du tribunal de Goz Beida installé

Le nouveau président du Tribunal de grande instance (TGI) de Goz Beida a pris fonctions ce 17 novembre 2021 à Goz Beida, chef-lieu de la province du Sila, en présence du secrétaire général de la province, Sadik Ambari. Par décret n° 641 du 22 octobre 2021, Youssouf Daoud Kherdja a été nommé en remplacement du Djerassem Symphorien.



La cérémonie, à laquelle plusieurs invités ont pris part, a eu lieu dans la salle d'audience du tribunal. Dans sa réquisition, le procureur de la République près le TGI de Goz Beida, Djibrine Kallya, a souhaité la bienvenue au nouveau président du Tribunal. Il est dans une zone où les populations sont très accueillantes, mais où plusieurs personnes sont mortes à cause des conflits intercommunautaires.



« Dans la province, il existe des citoyens honnêtes qui respectent la loi, et des individus en mal de popularité, dépourvus de valeurs républicaines et surtout, qui se croient au-dessus de la justice de l'État. Ils tenteront même de s'opposer par des moyens illicites et illégaux, à la justice », a indiqué le procureur.

Il a rappelé au nouveau président du Tribunal que la prestation du serment des magistrats engage leur responsabilité devant Dieu et la population.