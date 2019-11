Tchad : le nouveau smartphone Tecno Camon 12 présenté à N'Djamena

La Maison Tecno Tchad a organisé ce vendredi soir à l'hôtel Hilton, une cérémonie de lancement officiel de son nouveau modèle de téléphone Camon 12. De nombreux invités étaient au rendez-vous de l'évènement pour la présentation du nouveau produit.



Dans son discours, le directeur général de Techno Tchad, Abbas Nana a indiqué que "l'entreprise se localise à Shenzhen en Chine. En 2019, Tecno a renouvelé son partenariat avec le grand club Manchester City pour trois ans. 13 ans après son apparition, Tecno existe dans plus 60 pays dans le monde parmi lesquels toute l'Afrique, l'Amérique latine, une partie de l'Europe et de l'Asie. En 2018, Tecno est le n° 1 en terme de smartphones en Afrique et n° 4 au monde."



Tecno Mobil est fondé en 2006 en Chine. En 2011, l'entreprise devient le n° 1 du double SIM en Afrique. En 2017, elle se revendique n° 1 des smartphones sur les marchés africains.



Selon le directeur général de Techno Tchad, "Tecno aujourd'hui, c'est environ 124 millions d'expéditions en 2018 à travers le monde."



Tecno dispose de 13.000 boutiques à travers le monde dont le Tchad. En 2019, Tecno était la 5ème marque préférée des africains, juste après la marque Coca Cola. La marque dispose de plus de 400 partenaires dans le monde, notamment Airtel et Tigo au Tchad à travers un partenariat gagnant-gagnant. La stratégie des produits Tecno s'articule autour de 3 points essentiels : la caméra, l'intelligence artificielle et l'innovation.