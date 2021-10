Tchad : le nouvel Évêque du Diocèse de Pala prend fonction ce 2 octobre

Il est le 3e évêque qui prend les rênes du Diocèse de Pala depuis sa création en 1964. Ce nouveau pasteur est nommé depuis le 3 juillet 2021 par le pape François. Les préparatifs pour son ordination s'intensifient à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Pala depuis quelques jours.



C'est ce 2 octobre 2021 que l'ordination épiscopale de Mgr Dominique Tinoudji comme évêque du diocèse de Pala aura lieu en présence des milliers des fidèles chrétiens catholiques et autres personnes invitées pour la circonstance.



Le nouvel évêque Dominique Tinoudji qui sera consacré évêque du diocèse de Pala est âgé de 48 ans. Il remplace Mgr Jean Claude-Bouchard qui a géré les affaires religieuses de l'église catholique du diocèse de Pala pendant plus de 40 ans.