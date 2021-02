Tchad : le nouvel ambassadeur de Mauritanie présente ses lettres de créance

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique de Mauritanie au Tchad avec résidence à Niamey au Niger, Dr. Mohamed Yahya Sidi Haïba Tiess, a présenté dimanche ses lettres de créance au président Idriss Deby.



"Nouakchott a porté son choix, sur un universitaire chevronné pour tonifier la coopération bilatérale et surtout défendre ses intérêts auprès du pays de Toumaï", explique la Présidence.



Docteur en science politique, Mohamed Yahya Sidi Haïba Tiess totalise 27 ans de service dans la diplomatie et l’enseignement supérieur.