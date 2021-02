Tchad : le nouvel ambassadeur de l’UE présente ses lettres de créance

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Union européenne au Tchad, Koenraad Cornelis, a présenté dimanche matin, ses lettres de créance au chef de l'État Idriss Deby.



La cérémonie s’est déroulée au palais présidentiel en présence du ministre des Affaires étrangères, Amine Abba Sidick et quelques proches collaborateurs du président.



Idriss Deby a encouragé le nouvel ambassadeur de l’Union européenne au Tchad à donner plus de vigueur au partenariat Tchad-UE.



La cinquantaine révolue, le nouvel l’ambassadeur de l’Union européenne au Tchad est diplômé en Relations politiques, Droits et Economies internationales. Il totalise plus de 27 ans d’expérience au sein de l’institution européenne. Il a servi respectivement au Nicaragua, en Belgique, en Ethiopie, au Gabon, au Ghana et au Nigéria voisin.