Tchad : le nouvel exécutif communal de Bébédjia installé par le préfet de la Nya

Dans son discours-bilan, le maire sortant, Mbaigolbe Naimian a présenté à son successeur, les différents projets, qu'ils soient anciens ou nouveaux, tout en demandant leur réalisation au bénéfice de la population.



Diriger une commune est une tâche difficile, mais il faut tout faire pour laisser des empreintes positives pour les générations à venir, ajoute-t-il.



Dans son discours d'installation, le préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh, s'est félicité du courage du maire sortant qui selon lui, a surmonté les difficultés et tenu bon le commandement. Il a rappelé au maire entrant ses prérogatives et l'exhorte au conseil, à l’écoute et à la disponibilité dans l'accomplissement de ses missions.



Dans son mot de remerciement, le maire entrant, Ndosolngar Nicolas, a remercié la population pour la confiance placée à l'élection du 29 décembre 2024. Il est question de procéder à l'atteinte des objectifs pour le rayonnement de la commune de Bébédjia.



Le bureau exécutif communal de Bébédjia est dirigé par Ndosolngar Nicolasc, secondé par Hassan Ngabel. C'est à la faveur de la décision no.001 du 03 mars 2025, que cette cérémonie d'installation et de passation de charge s'est tenue.