Tchad : le nouvel exécutif de la commune de Doba dirigé par Misdongarti Nodjinan installé

Après quasiment un an de dissolution du conseil communal de la ville de Doba, le nouvel exécutif devant diriger ladite commune vient d’être installé officiellement ce jeudi 06 mars 2025.



C’est à la faveur d’une cérémonie présidée par le préfet du département de la Pendé, Ahmat Hissein Awam, en présence de différentes corporations. Le maire intérimaire de la ville de Doba, Adrien Ngarmian, a dans son adresse, fait mention des difficultés que rencontre cette commune.



Pour lui, les défis à relever par ce nouvel exécutif sont grands. C’est pourquoi il les exhorte à travailler à visage découvert pour les relever. Aussi, demande-t-il au personnel de cet hôtel de ville de collaborer, et de soutenir franchement la nouvelle équipe à œuvrer pour le rayonnement de la ville de Doba.



Installant le nouveau bureau de la mairie de Doba dirigé par Misdongarti Nodjinan, le préfet de la Pendé, Ahmat Hissein Awam a indiqué que la mairie de Doba tire les taureaux par les cornes. Raison pour laquelle, il invite le nouvel exécutif à travailler, main dans la main, avec tous, pour redorer le blason de cette mairie.



« Eviter la chasse aux sorcières et œuvrer à trouver de solutions aux arriérés de salaires du personnel qui montent à 50 mois pour les uns et 80 mois pour d’autres », a conseillé le préfet de la Pendé. Hormis le défis des arriérés de salaire, le nouveau bureau de la commune de Doba est appelé à fournir des efforts pour rembourser les dettes de la mairie qui s’élèvent à plus de 500 millions.



Le nouveau maire de la ville de Doba, Misdongarti Nodjinan a, dans son intervention, remercié les plus hautes autorités du pays au premier rang desquelles, le Maréchal du Tchad, président de la République Mahamat Idriss Déby Itno pour sa politique d’inclusion. Il promet, avec l’appui de tous d’œuvrer, de redonner un visage nouveau à la ville de Doba. Et ce dit-il, en se basant sur les 12 chantiers et 100 actions du Maréchal du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno.



Enfin, le nouveau maire de Doba demande à tous les conseillers municipaux élus les 28 et 29 décembre, pour le compte de la ville de Doba, d’enterrer les haches des divisions et des différences, et de regarder vers la même direction pour le bonheur de cette commune.