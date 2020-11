Tchad : le paquet de gratuité des soins rappelé aux hôpitaux pour éviter les ambiguïtés

L'Inspecteur général par intérim du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Welba Raïwe Kolandi, a signé mercredi une note d'information adressée aux responsables des hôpitaux et centres de santé portant rappel du paquet de gratuité des soins. Il appelle à éviter toute ambiguïté qui persiste dans l'application par les formations sanitaires.



Depuis décembre 2007, le gouvernement a instauré la gratuité des soins des urgences chirurgicales, gynéco-obstétricales et médicales dans tous les hôpitaux du pays en vue de permettre à la population l'accès aux soins de santé de qualité.



Ci-dessous, la liste en français et en arabe :