Tchad : le parcours du Sultan Ali Abdoulaye Sabre, décédé ce mercredi

Grand commis de l’Etat, feu Ali Abdoulaye Sabre a occupé plusieurs postes de responsabilités. Il a été tour à tour, conseiller chargé de missions auprès du Médiateur de la République, Ambassadeur du Tchad au Niger et au Burkina-Faso, Ambassadeur du Tchad en Libye et en Iran, directeur des renseignements généraux, Attaché à l’ambassade du Tchad au Nigeria, au Royaume d’Arabie Saoudite et au Soudan.



Il fût également commissaire de police du 5ème arrondissement de Farcha en 1976, commissaire de l’aéroport international de N’Djaména de 1977 à 1979 et de nouveau de 1984 à 1986.



Ali Abdoulaye Sabre a reçu plusieurs distinctions honorifiques. Il a été fait chevalier de l’ordre national du Tchad, commandant de l’ordre national du Niger et commandant de l’ordre national du Tchad.



Le défunt est monté sur le trône de Dar Kapka avec les attributs et privilèges de Sultan en 2008.



Le président de la République, Idriss Déby s'est rendu, quelques heures après son décès, à son domicile pour présenter ses condoléances.