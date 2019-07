Tchad : le parcours du combattant pour la délivrance des pièces d'identité

TCHAD - Au commissariat central de la ville de N'Djamena, plus précisément au service autonome d'identification judiciaire et civile, le déroulement de l'enrôlement des citoyens pour l'obtention des cartes d'identité nationale à de quoi décourager les citoyens.Mi-juin, le ministre en charge de la sécurité, Mahamat Abali Salah, a pourtant annoncé une série de mesures visant à faciliter la délivrance des passeports, cartes d'identité et visas. Il a déploré l'existence de plusieurs circuits "qui ne sont pas propres"."Vous entrez pour le recensement, après il y a une commission qui contrôle, puis une autre commission, jusqu'à la livraison. Nous pensons que c'est très lourd. Nous avons donné des instructions fermes à la direction générale", a-t-il expliqué.Pour faire face aux retards dans la délivrance des documents de voyage et visas, il a décidé de la suppression des différentes commissions qui s'interposent, la suspension des responsables de ces services, la mise en place de circuits courts pour les usagers, et l'interopérabilité avec l'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS), organe désormais en charge de la production des cartes d'identité et autres documents.Plusieurs semaines après ces annonces, Alwihda Info s'est rendu sur place pour constater de visu l'évolution. Après une attente de quatre heures de temps dans l'enceinte dudit centre, le constat est déplorable. Les citoyens qui demandent les pièces d'identité sont très mal traités. Pour cause, la pratique de plus en plus grandissante de la corruption de certains agents de police malintentionnés, mais aussi de quelques responsables du commissariat qui usent de leur influence pour favoriser leurs proches et amis, au détriment des paisibles citoyens qui se déplacent très tôt le matin pour occuper les lieux, se mettre en rang. En vain.