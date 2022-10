Tchad : le parquet d'instance détaille 10 infractions pénales à la suite des évènements du 20 octobre

Au regard de la législation pénale tchadienne, ces faits constituent des infractions d'atteinte à l'ordre constitutionnel et aux institutions de l'État, des mouvements insurrectionnels, assassinats, destructions des biens, coups et blessures volontaires, incendies volontaires, attroupements non autorisés, troubles à l'ordre public et violences et voies de fait, selon Moussa Wade Djibrine, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de N'Djamena, Moussa Wade Djibrine. Il a annoncé qu'une enquête est ouverte.



"Ces évènements sont la conséquence directe de l'appel lancé par des partis politiques notamment Les Transformateurs, le Front populaire pour la fédération, le PSF, Les Patriotes, le RAJET, le PDR, Al Takhadoum et la coalition Wakit Tamma", indique Moussa Wade Djibrine.



Le parquet d'instance de N'Djamena indique qu'au cours de ces manifestations interdites par les autorités, des actes graves aux relents insurrectionnels ont été commis.



"Une enquête est ouverte. Des instructions fermes ont été données à la police judiciaire à l'effet de procéder à tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité, d'interpeller et d'auditionner quiconque qui aurait participé aux faits commis", détaille Moussa Wade Djibrine.



Il informe qu'un médecin légiste a été commis afin de procéder à des constations médico-légales et de produire un rapport.



Les auteurs, co-auteurs et complices des faits commis répondront de leurs actes pour être jugés conformément à la loi, conclut-il.