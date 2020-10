Tchad : le parti ARD adopte plusieurs résolutions à l'issue de son assemblée générale

Le parti Action pour la République et la Démocratie (ARD) a tenu son assemblée générale extraordinaire ce vendredi 30 octobre 2020 à Moundou. L'assemblée fait suite à l'ordonnance signée mardi dernier par le président de la Cour suprême, Samir Adam Annour, qui a suspendu les résolutions du 3ème congrès du parti ARD tenu le 12 octobre 2020 à la Bibliothèque nationale de N'Djamena.



À l'issue de cette assemblée générale extraordinaire de ce 30 octobre, plusieurs résolutions ont été prises notamment l'élection de Mme. Ndolenodji Naïmbaye Alixe comme présidente du parti ARD, la mise en place d'un bureau exécutif dans un délai de deux semaines, la mise en place du bureau politique national, la présentation du nouveau logo et la révision des textes de base du parti.



Mme. Ndolenodji Naïmbaye Alixe est désormais la présidente nationale du parti ARD. C'est une salle remplie de monde ce vendredi qui l'a élu à l'unanimité.



La présidente de l'ARD invite tous les militants à s'unir et à s'engager de toutes leurs capacités pour le développement du parti. "Soyez avec moi, soyons ensemble, je suis avec vous, nous sommes ensemble pour réveiller l'ARD, pour relancer l'ARD pour la dignité, la fierté et le plaisir de tous les militants dans la conviction du président fondateur de l'ARD", affirme Mme. Ndolenodji Naïmbaye Alixe.



Des membres du parti ont félicité la présidente avant de prodiguer de sages conseils pour la bonne marche du parti.