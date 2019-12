Tchad : le parti Al Nassour vise la victoire éclatante de l’alliance aux élections

Le président du parti Al Nassour, Dr. Mahamat Annadif Youssouf, a lancé mardi un appel à la population tchadienne pour "saluer les efforts du président de la République Idriss Deby Itno qu’il ne cesse de déployer pour consolider la cohabitation pacifique entre toutes composantes ethniques et religieuses".



Il a réitéré l'engagement de son parti à "soutenir le programme du chef de l’Etat pour rendre le Tchad émergent et prospère", et a demandé à la population "d'être disponible pour les prochaines élections législatives et locales."



Il s'est exprimé au cours d'un point de presse, au siège du parti dans le 5ème arrondissement de N'Djamena.



Il a espéré que l’année 2020 qui va commencer puisse "apporter la paix et la stabilité et tout ce dont le Tchad a besoin pour son développement économique, social, culturel et sportif. Que cette nouvelle année, renforce davantage, les liens politiques qui lient le MPS et Alnassour en particulier et l’alliance en général afin de relever tous les défis que nous présente la 4ème République dans toutes ses dimensions".



Dans l'optique des élections législatives et locales, le parti "confirme que l’alliance est disposée à accompagner le MPS pour réaliser une victoire écrasante, parce qu’elle compte plus de 90 partis et ce nombre constitue une force pour l’alliance à l’intérieur du pays".



Le parti Al Nassour a rappelé les défis économiques, sécuritaires dans les pays du Sahel, mais aussi ceux liés à la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, l’intégrité territoriale, l’autonomisation et la promotion des jeunes et de la femme.