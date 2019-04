Tchad : le parti CAP-SUR appelle à un "vrai dialogue national inclusif"

Le parti Cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République (CAP-SUR) a estimé ce vendredi que "la démocratie est un leurre" au Tchad. Selon un communiqué du parti parvenu à Alwihda Info, "une frilosité de place mortuaire a fait croire que la fameuse 4ème République est un exercice crédible. mais, dès l'entame, on est dans cette République bananière centrée sur un pouvoir personnel préoccupé uniquement par sa survie".



Le CAP-SUR condamne "énergiquement la mise en scène grotesque à travers un prétendu désaccord sur la désignation des membres de la CENI". Elle estime qu'il s'agit d'une "désignation savamment orchestrée à la seule fin d'exclure les patriotes."



Le parti, par la voix du premier vice-président du directoire exécutif national et porte-parole Abakar Siddick Yaya, appelle à une réorganisation de la désignation des membres du CNDP. "Il est inadmissible qu'une quarantaine de partis politiques prennent en otage la centaine des formations éparpillées dans les forces d'opposition et de la majorité", relève le CAP-SUR.



Par ailleurs, la formation politique exige "la tenue urgente et sans conditions d'un vrai dialogue national inclusif".