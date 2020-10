Tchad : le parti CDF appelle le gouvernement à ne pas se détourner des priorités sociales

Le secrétaire général national de la Convention pour la démocratie et le fédéralisme (CDF), Noubatessem Jonathan Boguyanan, a demandé la semaine dernière au gouvernement de s'atteler à résoudre les préoccupations principales des tchadiens qui sont essentiellement d'ordre social et économique.



Le parti politique "supplie le gouvernement de s’y atteler pour le bien-être du pauvre, de la veuve et de l’orphelin".



Le CDF précise qu'il ne participera pas au Forum national inclusif. Il appelle à "une reprise du processus électoral ou à tout le moins à des corrections conséquentes pour des élections transparentes, libres et apaisées".



S'exprimant lors d'une conférence de presse, Noubatessem Jonathan Boguyanan a rappelé au gouvernement, chiffres à l'appui, que le peuple est mal nourri, mal logé, mal soigné, soumis à une double insécurité (manque d'électricité et système éducatif délabré), asservi, en chômage, mal identifié et mal administré.



"Tous ces problèmes ont des solutions à portée des mains, sans avoir besoin d’un quelconque forum, le Tchad disposant d’immenses ressources humaines, naturelles et financières. Il ne manque que la volonté politique pour les résoudre", indique Noubatessem Jonathan Boguyanan.



"Le régime MPS ne peut remporter aucune élection organisée dans la transparence"



S'agissant du processus électoral, le parti relève "qu’au vu des conditions sociales ainsi décrites, le régime MPS ne peut remporter aucune élection organisée dans la transparence. Le sachant, ils se sont ingéniés à vicier le processus électoral autant au niveau des textes qui l’encadrent qu’au niveau des institutions qui le pilotent".



Déplorant des erreurs dans le fichier électoral, le CDF invite néanmoins les jeunes ayant atteint la majorité, les personnes non recensées et celles qui se sont déplacées depuis le dernier recensement à braver les différents obstacles pour aller se faire recenser massivement.



Quant au 2ème Forum national inclusif prévu à la fin du mois, le parti dit espérer "simplement qu’il n’y a pas d’agenda caché comme dans le cas du premier forum et que les participants profiteront de l’occasion pour réparer les torts qu’ils ont causé aux tchadiens à la suite de ce premier forum". "Et pour cela ils n’ont pas besoin de nous", tranche Noubatessem Jonathan Boguyanan.