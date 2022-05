Tchad : le parti CDF propose au gouvernement d'ouvrir un débat sur la coopération avec la France

La Convention pour la démocratie et le fédéralisme (CDF) se dit surprise "de l'affirmation du gouvernement selon laquelle les problèmes du Tchad sont strictement internes, affirmation faite sans une évaluation préalable des différents accords de coopération objets de la contestation".



La CDF souligne que les accords de coopération sont toujours susceptibles d'examen et de révision.



"Si les citoyens questionnent notre coopération avec la France, il est plus pédagogique pour le gouvernement d'ouvrir un débat sur la question et inviter les experts de tous bords à en discuter pour éclairer l'opinion publique quant aux intérêts ou dommages sur la vie de la nation", affirme Noubatessem Jonathan Boguyanan, secrétaire général national du parti.



Les réactions se multiplient au Tchad après les manifestations contre la France qui ont éclaté samedi 14 mai. Pour les autorités, les tchadiens ne doivent pas faire d'amalgame et se focaliser sur le dialogue national inclusif.