Tchad : le parti Caméléon sillonne la zone méridionale à l'approche des élections

Le secrétaire général national du parti Caméléon, Ngondo Noël, accompagné d'une délégation, a effectué une tournée du 31 janvier au 6 février 2021 dans la zone méridionale du pays afin de rencontrer les militants à la base. Ce sont les villes de Pala dans le Mayo Kébbi Ouest, Koumra, Moïssala, Dembo dans le Mandoul, Sarh dans le Moyen Chari, Moundou, Bénoye, Bébalem, Sar Coyen et Bekiri dans le Logone Occidental qui ont été visités par le secrétaire général national et sa délégation.



Partout où ils sont passés, les messages étaient les mêmes : le réconfort des militants après le décès du président national du parti, le soutien de la candidature du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno pour les élections présidentielles d'avril 2021 et l'annonce aux militants que le parti Caméléon présentera ses candidats aux élections législatives prochaines.



Ce sont des militants très mobilisés qui ont réservé un accueil chaleureux au secrétaire général national Ngondo Noël. Il était accompagné de deux fils de la localité, Mbaïhouadji Bélemel Olivier et Nékouambaye Mbaïkara Sidonie. Ceux-ci ont demandé aux militants de rester vigilants et prêts pour les échéances électorales à venir.