Tchad : le parti FAR de Yorongar lève l'équivoque sur le dossier en justice

Le parti FAR (Fédération) a fait une conférence de presse ce 14 mars 2023, à la Maison des Médias, pour apporter la lumière sur une affaire en justice.



En effet, depuis un certain temps, des informations circulent à travers la ville et les réseaux sociaux, faisant état de changement à la tête du parti. C'est pour cette raison que quelques responsables ont tenu à rassurer l'opinion que le parti se porte bien.



Le premier adjoint au coordinateur exécutif fédéral, Djimbaye Ousmane Kakolé, a souligné dans son intervention qu'il s'agissait de quelques-uns de leurs camarades du parti, qui ont initié une pétition pour réclamer un congrès.



« Le congrès statutaire se passe tous les cinq ans et nous avons reçu la pétition en juillet dernier », informe le coordinateur adjoint. « C'est au cours de la même année que nous avons fixé par décision, la date du congrès qui devrait avoir lieu du 16 au 17 décembre, mais curieusement, le 31 août, le bureau exécutif a reçu une convocation de la justice », poursuit-il.



Malgré le choix de la date du congrès, les plaignants ont continué le chemin, c'est ainsi que le dossier s'est retrouvé en justice. Djimbaye Ousmane Kakolé a également affirmé que certains camarades de leur parti ont été sanctionnés et suspendus, car ceux-ci n'ont pas respecté les textes réglementaires sur les questions de discipline.



Me Ramadane Souleymane, par ailleurs membre fondateur du parti, a qualifié cet acte de non-événement, car le parti a déjà proposé une date pour le congrès, ainsi, cette plainte n'a pas sa raison d'être. Les responsables du parti ont répondu avec promptitude aux questions posées par les participants.



Ces séries de questions ont mis un terme à cette conférence de presse.