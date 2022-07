Tchad : le parti « Les Démocrates » condamne les atteintes à la paix sociale

Dans un communiqué rendu public ce 12 juillet 2022, le parti « Les Démocrates », à travers son président, le Pr Avocksouma Djona Atchenemou, rappelle qu’un conflit meurtrier est en cours, dans le canton Léo, sous-préfecture de Gounou-Gaya, département de la Kabbia, province de Mayo Kebbi Est.



« En effet, depuis quelques années, ce genre de conflits, pompeusement qualifiés de « conflits éleveurs-agriculteurs », déciment plus que le terrorisme, les paisibles citoyens sur l’ensemble du territoire national », peut-on lire.



Pour ce parti politique, « la cause principale est l’absence des mesures qui garantissent la paix sociale et le développement harmonieux au plan socio-économique. En l’occurrence, le gouvernement a démissionné devant sa mission régalienne de protection des citoyens ».



Bien plus, le parti « Les Démocrates » regrette que les forces de l’ordre, sur le théâtre des conflits, ne jouent pas souvent leur rôle de maintien de sécurité, alors que « l’instrumentalisation des divers conflits semble bien être la marque de fabrique pour régner ».



Face à cette situation, le parti « Les Démocrates » condamne les actes ignobles qui portent gravement atteinte à la cohésion et à la paix sociale. Une fois de plus, le gouvernement est interpellé à user de toute son autorité afin que les citoyens vaquent paisiblement à leurs occupations, et surtout, que les principaux auteurs de ces actes soient sévèrement punis.



Enfin, le parti compatit avec les familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.