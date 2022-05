Tchad : le parti Les Démocrates exige la libération des leaders de l’opposition

Dans une conférence de presse animée le 17 mai 2022, le parti Les Démocrates tient à exprimer sa vive préoccupation, suite aux arrestations arbitraires des leaders de l’opposition démocratique et de la société civile, à la suite de la marche pacifique du 14 mai 2022 à Ndjamena.



A cet effet, il exige la libération immédiate et inconditionnelle des leaders de l’opposition démocratique et de la société civile arrêtés, suite à la marche organisée par Wakit Tama. Pour le président du parti Les Démocrates, le Pr Avocksouma Djona Atchenemou, la marche a suivi sans incident, l’itinéraire préalablement convenu entre les organisateurs et l’administration.



« Arrêter les leaders de l’opposition démocratique et de la société civile chez eux et les inculper des actes de vandalisme et de violence, en l’absence de toute preuve de leurs responsabilités personnelles dans les actes qui se sont produits plusieurs heures après la fin, hors et très loin de l’itinéraire de la marche, relève tout simplement de l’arbitraire », a relevé le Pr Avocksouma Djona Atchenemou.



Les leaders de l’opposition démocratique et de la société civile arrêtés sont : Me Koude Mbainaissem, Gounoung Vaima Gan-Fare, Dr Hissein Massar Hissein, Allamine Aldoudou, Youssouf Korom et Me Max Loalngar. Il y a également toutes celles et tous ceux qui ont participé à la marche pacifique et démocratique.



Par conséquent, le parti Les Démocrates en appelle à toutes les forces vives et démocratiques africaines et internationales, à se lever comme un seul homme, contre toutes les dérives du régime tchadien, encouragé par la politique de deux poids, deux mesures de la France.