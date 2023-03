Tchad : le parti Les Patriotes renforce sa présence au Moyen-Chari

Le Comité Central du Parti « Les Patriotes », en mission dans le Moyen-Chari, a procédé à l'installation officielle de son bureau provincial à Sarh, chef-lieu de la province, le samedi 11 mars 2023.



Les militants et militantes du parti Les Patriotes, tous habillés en t-shirts de couleur orange, ont afflué vers le stade municipal où a eu lieu la cérémonie d'installation pour témoigner de leur attachement et de leur solidarité envers le parti.



Le président national du parti, Nassour Ibrahim Koursami, entouré de ses camarades, a été triomphalement accueilli par les militants et les sympathisants du parti. La cérémonie d'installation a débuté par des danses traditionnelles exécutées par différents groupes composés de militants et de sympathisants pour animer l'événement.



Le président national du parti, Nassour Ibrahim Koursami, a expliqué l'objectif de son parti en appelant au travail bien fait pour apporter un grand changement dans la vie politique tchadienne, à travers la justice et l'égalité entre tous les compatriotes, ainsi qu'en œuvrant pour le bien-être des Tchadiens. Il a demandé aux membres du nouveau bureau provincial des Patriotes de faire preuve de courage, de ne pas se laisser tromper par les vendeurs d'illusions, mais plutôt d'être de vrais patriotes qui aspirent à un changement définitif.



Il convient de noter que 22 membres du bureau provincial des Patriotes ont été officiellement installés et décorés par le président national du parti, Nassour Ibrahim Koursami.